日官方進場阻貶？日圓匯價貶破150後急升

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日圓兌美元3日急遽貶值，一度貶破150的心理關卡，隨後又急速升值，市場人士推測日本官方已進場支撐日圓。負責匯率政策的財務省副大臣神田真人4日更與首相岸田文雄會面，外界推測兩人應就近期日圓貶勢進行討論。

不過日本官員對於是否出手阻貶三緘其口，僅重申解決匯率過度波動的決心。

日圓兌美元3日隔夜一度重貶至150.165日圓，此為2022年10月以來首度突破150日圓關卡，稍後又急拉至147.3日圓。

Trader X分析師布朗表示，「這就是進場干預的情況，如果不是，那就是難以置信的巧合。」

日本財務大臣鈴木俊一4日對於日方是否已干預不予置評，依舊重申政府會採取適當行動對抗日圓過度波動。

身為日本首席匯率外交官的神田真人表示，4日已與首相岸田文雄「討論經濟議題」。儘管神田不願透露與首相是否談及日圓，僅提到任何干預會針對波動而非日圓水準。市場推敲日本政府對日圓疲軟的關注升級。

但也有分析師持相反看法，認為目前走勢尚不足到達官員去年干預阻貶的程度，因去年9月和10月的進場行動，當時日圓震盪約4％，反觀3日的波動僅約2％。

日圓兌美元4日下滑0.04％至149.08日圓。今年以來，日圓兌美元累計重貶約12％。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正表示：「由官方政策和現有的工具來看，財務省很可能急於出手。但日圓賣壓依舊存在，不太可能因著干預就能扭轉美元／日圓趨勢。」

日本央行（日銀）與聯準會貨幣政策背道而馳，是帶動日圓兌美元持續貶值的主力。本國貨幣重貶可能將影響日銀在10月31日會議的決策方向。

法國巴黎銀行經濟學家河野龍太郎（Ryutaro Kono）指出，倘若美元兌日圓匯率衝破150，日銀可能會提前政策轉變的時間點，但他也認為，本月日銀採取行動的機率微乎其微。