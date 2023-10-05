出現四大支撐 台股守穩前低 伺機反攻

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台股四多訊號靜待曙光

儘管全球股市全盤皆墨，外資4日再提款259億元，惟台股在央行阻貶、國家隊逢低承接、外資大敲廣達7億元為AI股留火種、以及高價股合體11千金等四大利多訊號，拉出70點下影線，守穩前低及16,200點，以跌1.1％作收，表現相對抗跌。

華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清都認為，台股在雙十連假前仍有長假效應，10月台股將出現上半月拉回、下半月反彈；10月11日上市櫃公司公布AI股營收成多空關注焦點，另10月19日台積電法說會可望釋出偏正向訊息，有助下半個月展開光輝十月行情。

美元指數及美國10年期公債殖利率續飆升，歐美股市3日齊跌，日韓股市4日也跌逾2％～2.4％，外資4日再賣超259億元，創今年來第六大賣超。儲祥生認為，去年也演過同樣的美元指數及美債殖利率創高的戲碼，但行情總在最壞的情況「否極泰來」。

外資今年來到4日轉為賣超350億元，外資從6月21日之後加速撤離台股，等於三個半月就賣超台股4,696億元。不過，央行4日進場阻貶，新台幣由貶轉升，收升值0.3分，企圖扭轉外資持續提款走人。

陳奕光指出，國家隊護駕力挺，投信不離不棄，4日買超22.46億元、刷連44日買超、金額達1,292億元連買新高，八大公股行庫也大敲70.85億元，從8月來累計已買超台股上千億元，「籌碼都流到控盤者的手上」，台股拉回都是買點，萬六大關是政策底線。市場人氣指標股AI股族群，4日雖明顯拉回，但外資逆勢加碼廣達、奇鋐、華碩、華星光、智原、技嘉及光寶科等AI伺服器股，買超金額各達2億～7億元，為AI股留下續漲的火種。

16,200點已被市場視為重要的護盤城牆，9月22日盤中觸及低點16,202點後，9月27日低點來到16,212點，4日低點16,203點，未破前低，形成三重底。黃文清及陳奕光都認為，台股4日強力守前低，且相對歐美亞股利抗跌，待消化利空後，台股有機會「先蹲後跳」。