高利率拉長憂慮加劇 美歐債息 連袂飆高

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高利率時期可能維持更久的市場預期升溫，令歐美債市4日湧現賣壓並推高債息，美國與德國10年期公債殖利率分別創下16年與12年新高。

美國10年期公債殖利率4日盤中一度攀抵4.884％，改寫2007年以來最高。30年期公債殖利率同樣徘徊在16年高點附近，稍早甚至一度衝破5％關卡。債券殖利率與價格呈反向走勢。

被視為歐元區基準債券的德國10年期公債殖利率同日盤中一舉升破3％，此為2011年歐債危機爆發以來首見。義大利10年期公債殖利率亦攀升3.5個基點至4.956％，改寫11年新高。英國30年公債殖利率則升至5.115％，改寫1998年9月以來最高。

全球債券殖利率同步上揚，主因是投資人對於利率維持高檔的擔憂加劇。由於排除食品與能源的核心通膨居高不下，加上美國經濟展現韌性，令各國央行表態可能將利率維持高檔更久時間，這也意味著轉向降息的時間點延後。

美國勞工部3日公布職位空缺數暨勞工流動率調查報告（JOLTS）顯示，8月職缺數意外增至961萬個，遠超出市場預期的880萬。

這顯示美國就業市場依然緊俏，推升美國聯準會（Fed）11月例會可能進一步升息的預期，同時對於債券市場帶來壓力，分析師甚至不排除美國10年期債息可能升抵5％高點。

儘管Fed官員對於「利率今年是否需要升至更高」抱持不同看法，但他們皆強調高利率需維持更長時間，這也引發市場對於高利率可能導致經濟衰退的擔憂。