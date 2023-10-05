國內美債ETF 長債倒地、短債飽賺

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美國10年期公債殖利率4日攀高至4.85％，續創2007年以來新高，國內美國長天期公債ETF淨值，也因此持續探底，不但多檔創下掛牌以來的新低價，也包辦今年以來績效最慘債券ETF的所有席次。

反觀短天期公債ETF，因為殖利率倒掛而幾乎零風險，使得價格具有吸引力，成為聯準會維持升息下的受惠者。

美國2年期公債殖利率升破5％，長短天期殖利率出現倒掛現象。投信法人分析，這個情況下確實短債相對具有較高價值，因為升息的時程較市場預期來得長，短天期債券不僅利率高，加上存續期間短，市場目前沒人能知道何時才會開始降息，短債確實適合資金停泊，價格上較具有吸引力。

反觀長債由於存續期間較長，對利率風險最為敏感，意即對抗利率風險的能力較脆弱，近日美國10年期公債殖利率持續攀高，公債中長債反應最為直接。但法人強調，一旦利率反轉，長債價格反彈空間將會最大，即使近期長債ETF基金持續探底，仍可見資金湧入。

國內九檔美國長天期公債ETF在4日全數重挫，單日跌幅在2.44％～2.9％不等，元大、國泰、富邦20年期美債ETF均創下掛牌以來的新低價；兩檔中間天期（7年至10年）公債ETF基金平均下跌0.85％；七檔短天期公債ETF全數上漲，漲幅0.13％～0.26％不等。

檢視今年以來所有債券ETF表現，也可見跌幅最重的全部由美國長天期公債ETF包辦，跌幅在8.66％～9.83％不等；反觀年來報酬率在7％以上的前十強債券ETF，全都是短年期各類債券ETF，包括國泰、群益、中信和永豐投信旗下的短天期美國公債ETF。

4日國內ETF成交量排行前十中，元大、國泰投信旗下美國長年期公債ETF仍入列，可見逢低買盤仍強勁。法人預期，在升息終結點還沒有明朗化下，長債確實可能將持續承壓，但由於不少投資人今年第一季就開始布局，多有「逢低加碼」的心態，且預期一旦利率反轉後反彈空間可期，因此價跌買氣卻更強的情況可能持續。