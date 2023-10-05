PC與AI題材 高盛點名五虎將

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高盛證券開啟PC、伺服器下游硬體族群基本面研究，研究覆蓋範圍一口氣新增八檔個股，其中，看好華碩、廣達、緯創、緯穎、技嘉五虎將，搭上PC於2024年復甦與AI伺服器出貨勁揚雙重題材，給予「買進」投資評等。

高盛賦予緯穎、華碩、技嘉、廣達、緯創的推測合理股價分別是1,879元、522元、356元、282元與144元，另外開啟初評的個股尚有仁寶、英業達與和碩，這三檔都是「中立」投資評等。

高盛此次針對下游硬體啟動產業初評，主要是看到來自兩大產品的出貨潛力：一、PC市場出貨量2024年可望復甦，繳出年增6％佳績；二、AI伺服器2024、2025年出貨量上看50萬台與79萬台。

首先，相較於市場對PC市場觀點較保守，研判2024年成長率只有0～3％之間，高盛認為，從出貨量角度看，受惠Win 11升級、補貨循環啟動與AI PC於明年下半年放量，PC整體出貨量將會有較明顯回溫。

其次，投資人最關心的AI伺服器領域，市場目前估計2024年出貨量為30萬～40萬台，但高盛顯然更加樂觀，推測2024、2025年出貨量將達50萬台與79萬台。

在AI伺服器上升趨勢中，高盛點名，廣達、技嘉、緯穎是最主要受惠對象，其營收來自AI伺服器貢獻程度較高，光是今年就介於7％～27％之間。華碩因為電競PC營運攀高、且擴張AI領域發展，緯創則因為AI伺服器帶動其GPU基板業務發展，同步獲得高盛青睞。

高價領頭羊緯穎不僅獲得高盛加入看好，調研機構ALETHEIA更將緯穎股價預期由1,800元，一舉拉升到2,100元。ALETHEIA認為，緯穎從亞馬遜、Meta獲得更多AI專案，可能分別從明年首季、第三季開始出貨，加上先前獲得Omniva專案，三大客戶攜手助陣，推估AI伺服器占2024年營收、每股稅後純益（EPS）比重將竄升至25％與32％，遠較今年增長數倍。如此一來，緯穎很可能成為最純正的AI OEM、ODM之一。