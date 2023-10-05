證交所出招 廣邀新藥股上市

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有鑑於上市生技醫療類股市值連上櫃一半都不到、占集中市場市值更連1％都不到，臺灣證券交易所決定祭出健全生技產業資訊揭露措施，期吸引市值規模更大的績優生技股來證交所上市，尤其為化解市場對新藥股的疑慮，將強化相關資訊揭露。

證交所4日表示，為支持資本市場產業多元化，強化生技產業發展，5日將召開「健全生技產業資訊揭露」說明記者會，將發布生技新藥產業資訊揭露重點，以及說明投資人教育宣導事項。

據悉，董事長林修銘轉任證交所一年多以來，發現生技業來證交所掛牌意願低，或來掛牌的市值都較小，因此，要求證交所研議相關加強資訊揭露，期吸引新藥來掛牌，而且因市場擔心新藥股投資風險較大，希望透過強化資訊揭露，降低投資人風險。

據統計，到10月4日止，上櫃生技股有89檔、市值達8,186.7億元；上市生技股僅38檔、市值4,041.9億元，家數與市值分別為上櫃生技股的42.7%與49.3％，均不到一半，尤其是集中市場4日總市值為51.36兆元，上市生技股市值占比更僅0.79％，連1％都不到。

另據統計，上櫃生技股市值前三高分別為藥華藥、合一、保瑞，各為1,069.1億元、763.3億元、633.9億元，上市市值第一名為美時（櫃轉市）610.3億元，也低於上述三家。

證交所指出，過去外資常提出，台股科技股市值占比逾六成，但生技股占比卻極低，因此，證交近來積極走訪各國，了解日韓等產業分類比例，生技股與科技股占比不像台股兩極化；以美國來說，生技股市值占比高達二至三成。

有鑑於此，證交所綜合考量國發會也積極發展生技業發展，決定採取具有延續性及戰略性策略，5日記者會將是第一步，從加強管理著手，提振生技股上市意願，擴大上市生技股市值規模。

證交所期待未來能吸引更多生技股來證交所掛牌，未來可能會吸引櫃買轉上市，或興櫃生技股來證交所掛牌。據統計，目前在興櫃股交易有十檔是百元俱樂部，康霈4日興櫃均價439.86元，僅低於保瑞的627元。