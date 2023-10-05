千金vs準千金 外資喊買三檔

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外資擁抱千金股氛圍愈來愈濃，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫重磅出擊，將祥碩推測合理股價拉上1,600元，再創外資圈新高，花旗環球、里昂證券則分別鎖定亞德客-KY與川湖，開啟初評喊買，千金股與準千金升級提供多頭柴火。

楊維倫表示，祥碩股價雖彈升，卻尚未反映2024、2025年的強勁成長潛力，原因在於，儘管市場對超微（AMD）晶片組與USB4（host端）商機有所預期，但還是低估了USB4（裝置端）的貢獻，也小看了大陸市場復甦、潛在伺服器訂單所帶來的挹注。

外資估算，祥碩未來兩年每股稅後純益（EPS）將繳出倍增以上表現，從今年的31.32元，跳升為明、後年的48.15元與72.27元，動能驚人。

花旗環球初評工具機雙雄，獨鍾亞德客-KY，給予「買進」投資評等，推測合理股價1,250元，不僅先助亞德客-KY在台股大跌1.1％環境中，上漲0.2％收1,000元，重新站回千元之列，使4日千金股在收盤時出現久違的11千金，值得注意的是，工具機族群被市場冷落許久，花旗環球重新點火，資金注意力將被喚醒。

花旗環球認為，台系工業自動化度過顛簸一年，考量第四季時，大陸市場的比較基期較低，加上2024年隨著資本支出投資改善帶動周期性復甦，現在是時候擇優投資。亞德客-KY憑藉在氣動元件領域的成功，有利線性導軌業務加速揚升，2024年平順放量，有望獲取更多市占。

里昂證券則將目光放在川湖上，並指出，隨AI伺服器中零組件數量增加，變得更重也更龐大，川湖供應堅固的導軌套件與GPU tray，是重要受惠對象，由於專利保護與研發能力領先，川湖目前在AI伺服器市占高達5成。作為AI伺服器供應鏈一分子，里昂認為川湖可說相當被低估，初評「買進」、推測合理股價1,170元，4日上漲1.76%收923元。