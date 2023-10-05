英特爾 分拆可編程晶片事業

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英特爾近年事業分拆歷程

英特爾3日宣布旗下可編程晶片事業（PSG）將自明年元旦起分拆為獨立事業，預計在2到3年內首度公開發行股票（IPO），進一步落實英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的改革大業。消息公布後，英特爾股價於4日早盤一度上漲逾2％，隨即拉回平盤水位。

法人預估，拆分後雙方將維持策略合作，包括PSG與英特爾代工服務（IFS）之間的合作，共同解決FPGA市場關鍵領域問題。但這也代表，PSG也可以另採用良率佳、成本低的其他晶圓代工廠服務，台廠晶圓代工廠包含台積電、聯電、世界先進將有望受惠。

此外，台廠IP業者如創意、力旺具備協助打造FPGA相關經驗；RISC-V矽智財廠晶心科，更提供英特爾FPGA裝置的開發工具處理核心，是PSG獨立掛牌之後，可望受惠最深的個股。

英特爾持續關閉或出售相關非核心業務，並推動關鍵業務獨立IPO放大價值。有別於AMD去年完成收購xilinx後，英特爾卻將PSG部門規劃獨立，供應鏈業者推測，FPGA內部邏輯可以透過軟體程式設定，可快速應用於未來蓬勃的AI發展上，英特爾拆分此部門，是為了提高FPGA事業業務靈活性，使PSG能夠自由調整產品組合和定位，以便服務廣泛的FPGA市場。

英特爾於2015年投資167億美元收購晶片業者Altera時，將可編程晶片事業納入旗下。該事業營收在2021年第四季達到4.8億美元，占英特爾總營收比重約2.4％，此後英特爾不再單獨公布該事業營收。

明年元旦可編程晶片事業分拆後，英特爾仍將保有多數股權，未來仍可能對該事業注資。英特爾表示該事業主管瑞維拉（Sandra Rivera）將自明年元旦起擔任新公司執行長，另由普林（Shannon Poulin）擔任營運長。瑞維拉將繼續兼任英特爾資料中心及AI事業主管，直到英特爾找到接替人選。

瑞維拉表示，日後新公司在她帶領之下，將著重發展車用、航太、工業及國防等快速成長的應用市場。

她預期可編程晶片市場規模將在今年達到80億美元，2027年前更將突破110億美元。