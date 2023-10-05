孫正義：10年內AI取代人類智慧

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軟體銀行董事長兼執行長孫正義日前宣稱軟銀將領導AI革命後，近日又大膽預言，未來10年內AI將取代人類智慧，並呼籲社會大眾盡快接納AI，否則將落後趨勢。

孫正義4日主持年度軟銀世界大會時表示：「我們應善用AI，不然將被淘汰。」

今年66歲的孫正義向來熱衷新科技，早在今年6月軟銀年度股東大會上就曾宣稱，他正全心投入AI研究，尋找未來軟銀在AI領域的發展機會。他在4日大會上透露，最近每天都跟OpenAI開發的最新版AI模型GPT-4對話，試圖發掘可行的AI發明構想。

他也表示，有時和GPT-4辯論累了，就利用GPT-4創造不同角色，讓這些角色代替他辯論不同的AI發明構想，而他則扮演裁判的角色，從旁分析比較。

孫正義預期2030年前，人工通用智慧（AGI）將比全人類智慧強大10倍。人工通用智慧泛指具備自我意識的AI系統，能解決問題甚至規劃未來，與蘋果Siri或亞馬遜Alexa這類只專精特定工作的AI語音助理相比更加強大。

孫正義認為在人工通用智慧普及的情況下，幾十年後人類將全面改用自駕車，且AI在工程及科學領域的發明將媲美今日諾貝爾獎得主的貢獻。

孫正義在會中以一缸金魚，來比喻今日對AI有所質疑的保守派人士。他表示：「你希望當金魚嗎？」他認為排斥AI的人與接納AI的人在不久的將來會形同猿類與人類，智慧落差一大截。

先前軟銀因願景基金投資失利損失慘重，一度讓孫正義陷入低潮。去年底以來很長一段時間他不曾公開露面，但近日他又重回鎂光燈下，並宣稱軟銀已擺脫過去陰霾，今後將從防禦模式走向進攻模式。

他還表示，近來不只自己投入AI研究，也鼓勵軟銀員工一起發想。