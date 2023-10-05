今年Q4復甦力道應不太強 景氣神算許勝雄 打保守牌

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2023年全球經濟詭譎多變，就連IMF對未來經濟展望預期也不停的下修，時常精準預測景氣的金仁寶集團董事長許勝雄4日參加台師大「跨領域科技產業創新研究學院」揭牌典禮時，又再度被問到未來景氣展望，許勝雄少見打出保守牌，不但表示「今年第四季復甦的力度應該不會太強」，甚至連上下半年營收占比要做到四五比五五，都有困難。

許勝雄年初時提過，今年景氣表現內冷外熱，儘管通貨膨脹的情況有所減緩，但在需求不振下，國際貨幣基金（IMF）跟進調降2023年全球經濟成長率，預期將由去年的3.5％放慢至3％，明年更可能會下探2.7％，特別是中國大陸，其2023年的經濟成長率原估為5.1％，但日前也跟進下修至4.9％～5％。

全球景氣敲警鐘，也讓許勝雄對於未來的景氣的看法趨於保守，許勝雄表示，儘管存貨去化，現已暫告一段落，但著眼於市場需求拉力仍不夠，「今年第四季應該不會有好的成長」。

另受到旺季不旺的影響，許勝雄指出，以往電子業上下半年營收占比多半落在四五比五五，但今年連要做到四五比五五，都有困難。

至於走過低迷的今年，明年會否浮現新的成長契機？對此，許勝雄表示，為了迎接明年春燕的到來，產業界做了很多的努力，期望可以見到好的結果，就產業別言之，AI和生技都是未來很重要的生態鏈，特別是生技業，近期也看到很多電子資訊產業開始和生技業產生連結，預期乘數效應很快就會出來。

另針對快速崛起的AI恐面臨人才斷鏈的危機，許勝雄倒是不以為意，他表示，人才確為一切的根本，然隨著生成式AI應用不斷的擴大，不同的領域將帶來不同的商機，也會從而衍生不同的人力需求，不只是AI，其他產業亦復如是，畢竟「人才永遠都是不夠的」。