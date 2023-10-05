康舒併購ABB電源轉換部門 許介立談綜效 明年H1看得到

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康舒併購ABB電源轉換部門效益持續湧現，推升7月起營收月月創高，展望第四季，康舒董事長許介立表示，併購新增的營收已反映在財報上，估第四季營運表現和第三季差不多，但獲利要出現綜效，恐怕還要再等一等，預期應會有機會在明年上半年看到。

康舒收購ABB電源轉換部門合併完成日落在7月3日，推升康舒7月營收快速走高，單月營收以26.78億元順利創下歷史新高，8月營收更首度突破30億元關卡，來到33.86億元，第三季營收寫歷史新高應無庸置疑。

站在第三季的營收高點上，展望第四季，昨日出席台師大跨域科技產業創新研究學院揭牌典禮的許介立樂觀預期，第四季的表現大致和第三季差不多。

許介立指出，與ABB電源轉換部門的整併仍在如火如荼的進行中，首先會以統購和產品線相互支援著手，但因部分產品仍須經過客戶認證，要整併完成，仍須再多一點時間，不過，許介立仍樂觀預期，整併挹注獲利成長應該在明年上半年可以看見。

展望明年，許介立表示，景氣仍不明朗，市場還是趨於保守，包括美國能否嚴控通膨以及股市的動盪都可能影響消費力走弱，會否因而影響企業投資信心，造成投資遞延，仍需要再觀察。

雖然明年挑戰仍大，但許介立表示，明年會把重心擺在「現有產品更升級」上，以更優化的產品組合，來因應變局。

布局未來，許介立認為AI、綠能和車用都是主要動能，AI部分，3,000瓦伺服器電源模組已順利在今年進入量產，另也針對更高瓦數的電源模組與客戶合作開發中。

綠能部分，許介立指出，目前康舒旗下投資的電廠容量已達149MW，是台灣自有案場轉供量最大且服務產業最廣的綠電提供業者，著眼於歐美對綠電要求愈來愈高，未來康舒也將加速成立綠電交易平台的腳步，以滿足市場綠電交易的需求。

至於車電部分，許介立表示，目前仍在努力擴展客戶中，現與一歐系客戶認證已進入最後階段，希望明年也可以開花結果。