今年最貴辦公樓 基泰忠孝125億元賣了

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位於台北市忠孝西路台北車站對面的「基泰忠孝大樓」，求售兩年後，終於在4日賣掉了！李姓自然人以125億元整棟吃下，不但刷新今年商用不動產最高成交總價紀錄，每坪單價高達167.9萬元，更突破台北西區辦公行情的「天花板」。

基泰忠孝大樓兩年前，曾以底價百億餘元公開標售，最終流標做收，最近在基泰建設爆發「基泰大直」工地嚴重工安意外後，二度公告重啟處分，當時市場即傳出已找到潛在買家，4日果然拍板成交。基泰發布重訊公告，李姓自然人以125億元買下基泰子公司君匯開發及京匯開發兩家持有的基泰忠孝大樓，包括土地448.31坪及建物8,203.94坪，處分利益估約50億元，法人依基泰股本43.84億元估，將貢獻基泰獲利逾一股本。

基泰忠孝大樓為地上37樓、地下6層的商用複合式大樓，2019年完工，當時基泰強調初期將只租不售，待滿租或達一定營運運績效和租金收益率時再全棟出售；如今順利成交，也符合市場預期。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，該大樓以125億元成交，直接超越「新光一號」決標新光天母傑仕堡總價116.8億元，坐上今年最高成交總價的商用不動產「樓王」。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，基泰忠孝是西區門戶範圍內單一產權且為所有權之可交易的最大量體新供給，若以停車位450萬元拆算，地上層每坪成交單價約167.9萬元，已突破台北西區辦公「天花板」。

黃舒衛分析，基泰忠孝能順利成交有三大市場條件，第一、為北車商圈忠孝西路唯一可整棟交易的新大樓，產品稀缺；第二、周邊還有「台北雙星」、「舊市議會地上權改建案」、「凱撒大飯店更新案」、「北門郵局重建案」及「E1E2重建案」，整體商業環境改善及租金上漲潛力無窮；第三、近兩年升息趨勢拉高進場門檻，讓壽險業無法出手獵樓，資產評估價格天花板被打開，間接使置產買方進場更積極。

黃舒衛還說，北車商圈商辦租金若能達每坪月租4千元水準，以基泰忠孝每坪成交價約168萬元來看，對壽險業進場的租金投報率達2.845％，可謂後無追兵、前有光明前景，是絕佳進場時機。

至於基泰忠孝大樓買家李姓自然人，是何方神聖？市場傳出，可能是去年基泰「國產實業大樓」65億元的買主－桃園大咖建商宜雄建設大股東，但尚未被證實。