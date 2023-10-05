信義區6千坪都更啟動 擬引進生醫中心

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台北市信義區原陸軍保養廠D、E基地將重啟公辦都更。該區域面積6,148.3坪，規模較歷年都更核准案平均面積大逾10倍，更是近三年全台第三大都更案。內政部表示，該案一改「全區」興建社宅，將引進產業進駐，並與北醫合作生醫科技研發中心，全案預估開發時程最快六年完成。

內政部指出，本案基地面積逾2公頃，原由台北市政府主導，2020年底因北市府放棄興建社會住宅，改由內政部及國家住都中心接手，經兩年多的專案研究後重新推出。

內政部的規劃案一改北市府原先「全區」興建社宅的構想，重新盤點周邊的道路現況及既有設施條件後，認為除規劃興建社宅外，也將納入生醫產業，以符合周邊發展需求。

國土署署長吳欣修表示，本案因公私有土地混雜，採都市更新的方式重建，將與北醫合作打造生技醫療研發中心。原則上未來會有三部分，包括社宅、生醫研發中心及投資者分回的土地及建物。吳欣修還說，社宅戶數須等到招標的實施者提出計畫，才會明確。大致而言，D、E基地北側及西側，已有明年3月陸續完工的六張犁A、B社宅及三興社宅，將提供1,282戶社宅及其他托育、長照設施。

內政部強調，未來可望有製藥業、食品業或其他生技醫療相關產業進駐，會以此條件評選都市更新的出資人。

由於辦理都更及權利變換作業時程約需兩年，加上工程實施約需四年，合計總開發時程最快六年完成。依近三年都更核准資料來看，本案若經核定，可望躋身全台第三大的都更計畫，前二名均為商業用地變更。

內政部還說，考量全區街廓道路系統、容納人口及發展高齡化養生住宅的趨勢，此案也將鼓勵興建優質老人住宅與生醫科技育成研發使用，朝「優質老人住宅與生醫科技育成研發使用」。