居住正義兩法拍板 擴大公益出租認定

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行政院會5日將通過住宅法、危老建築條例等修正草案。官員指出，重點包含將擴大公益出租認定範圍，及放寬加入危老管道，以加速活化。內政部則評估，住宅法通過後，今年租金補貼受理戶數可望突破50萬戶。

政院官員指出，住宅法主要重點是擴大公益出租認定範圍，納入崔媽媽等社福團體，一旦轉租給符合租金補貼申請條件房客或弱勢者，住宅所有權人或房屋納稅義務人，就會被認定為公益出租人，並可享所得稅、地價稅及房屋稅減免。外，為鼓勵加入公益出租，該次住宅法修正也將增訂公益出租人租賃契約及所得資料，不得作為綜所稅、地價稅及房屋稅查核依據，並排除稅捐稽徵法「稅捐未於規定期間內申報，核課期間為七年」規定。

對修法後的效益，內政部評估全台灣87.6萬出租房東受惠。國土署長吳欣修指出，目前租金補貼已受理47萬戶持續審查中，今年有望超越原先設定50萬戶的政策目標，且評估預算300億元的銀彈仍足。吳欣修強調，該次修法主要是為解除房東的疑慮，確定政府不追稅、不查稅態度，以此鼓勵房東站出來登記公益出租人，讓更多租屋族能受惠補貼。

至於危老條例，政院官員表示，以往受國產法跟地方法規定，要經過議會通過，未來符合一定條件下，且沒有重大公共建設計畫土地，縣市政府可以直接加入危老機制，加速活化。

吳欣修也坦言，目前國有地都是與住都中心合作推動危老，但實務上，地方政府在推動危老經常會夾雜零星的公有地，受限於土地法規定，縣市政府要處分公有地都需要經民意機關同意，增加危老的作業時間，這次修法後就能加快速度。

據了解，同樣備受關注的土地法還有公寓大廈條例修正草案，因為牽涉較為複雜，仍需要進一步討論修法細項，本周行政院會將不予審議。