焦佑倫接東元新董座？ 邱純枝態度最關鍵

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東元董事會明年改選再掀波瀾，傳出下屆董事會已由三大股東－東元會長黃茂雄、寶佳集團董事長林陳海、華新麗華董事長焦佑倫達成初步共識，將改由焦佑倫接任東元下屆董座。黃茂雄4日表示，沒有這回事；目前人在國外的焦佑倫4日也透過華新主管轉述表示，「專心在自己本業經營，我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好。」

據媒體報導，東元現任董事長邱純枝考慮退休。市場人士分析，邱純枝是否有意續任態度至為關鍵，若有意續任，以邱近二屆經營績效不錯，今年可望達成三年營收增加200億元的目標，東元市值翻倍至千億元，獲得各大股東支持續任可能性極高；若無意續任，勢必由黃、林、焦三方協調共推人選，不過現在討論這個議題還太早。

目前東元董事會由四方共治，黃茂雄、寶佳、華新各有4、3、1席董事，黃茂雄長子黃育仁陣營則另有3席董事，公司經營主導權股權說話，東元下任董事長人選，勢必都得到最大股東寶佳、第二大股東華新的支持。從東元股權結構觀察，寶佳維持約26％持股沒有變動，華新持股則從9.7％提升至10.8％。

據了解，林陳海並無意主導東元經營，看好東元擁有豐厚的土地資產、每年穩定配息，即使近一年東元股價翻升近1倍，一旦出場投資潛在增值在百億元以上，寶佳當個「快樂投資人」的態度並沒有改變。

上次東元董事會改選，以「改革派」旗幟大打經營權之戰的黃育仁，最終取得3席董事，不過他在當選東元董事後，改派法人代表為環泥營運長侯智元，加上當時為爭奪東元經營權，透過菱光大幅加碼的東元股票，近一年多來也陸續出脫，菱光對東元持股比也由3.6％降至2.2％，明年董事改選「小黃派」能否仍保有3席董事，亦值得觀察。

至於被點名接任東元下屆董座的焦佑倫，近來忙於自家華新的綠能、不銹鋼等核心事業，包括投資印尼冰鎳廠、大陸不銹鋼廠擴建、收購歐洲多家不銹鋼廠、投資高雄海底電纜廠，總計華新於國內外的總投資金額超過600億元，焦佑倫透過華新主管轉述支持東元現有團隊的立場。