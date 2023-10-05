威秀新董座王超立:今年每股賺2、3元沒問題

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影城龍頭威秀董座閃電換人，市場傳香港橙天嘉禾集團、中環集團、宏泰集團等三大股東角力，爭取經營權，導致9月20日提前改選董事，推舉首任董座王超立回鍋重掌兵符，原董座中環法人代表吳明憲退場。王超立強調，這是三大股東「折衷」的結果，他回任首要任務是為股東賺錢，今年就可轉盈，全年營收將重返50億元大關，獲利估2億～3億元，每股賺2、3元不是問題。

據了解，威秀董座之爭醞釀多時，9月20日提前召開股東臨時會改選董事，會後旋即召開董事會改選董事長，當時人在日本打高爾夫的王超立是接到電話通知才知道，9月28日以董座身份出席裕隆城威秀開幕，連名片也是在出席活動前才趕印好。

現年74歲的王超立坦言，宏泰掌門人林鴻南希望他出馬。威秀店王信義店也是宏泰的地產，威秀與宏泰的租約只剩8年，市場傳出宏泰有意回收蓋樓，威秀也進駐遠百A13未雨綢繆，未來發展是外界關注焦點。威秀資本額約8億元，其中橙天嘉禾持股35.5％、中環30％、宏泰25％、王超立的大向開發持股9.5％，目前主要由橙天嘉禾、中環共治，前者負責營運，目前威秀總座Raymond即為香港派，中環派的吳明憲已連任三任董事長。

威秀影城做的都是現金生意，且吸金力驚人堪稱印鈔機，是台港三大集團都要爭取經營權的關鍵。王超立表示，威秀疫前最高一年可以賺6億元，疫情三年站在海嘯第一排賠掉10億元，但靠著資本公積、股東增資、銀行貸款，今年很快就恢復元氣，加上阿湯哥的《不可能的任務7》領銜衝高票房，威秀今年前八月已賺進2.8億元。9月底新開的裕隆城威秀也很給力，一開幕票房就衝上新北市第一，擠進全國所有戲院排名前五名。威秀去年營收近40億元，論票房是國內連鎖影城龍頭，市占率逾4成，目前全台有19個據點。