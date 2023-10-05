歐盟碳關稅啟動 碳權價格將影響企業競爭力

對我國企業而言，目前最熱門的話題之一，即為歐盟自今年（2023）10月1日起試行「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, 簡稱CBAM）。目前雖暫時無需課徵碳權相關稅費，但自歐盟境外進口之商品仍須申報產品碳排數據，若申報不實將面臨罰款，違反情節嚴重者將加重3～5倍，甚至有行政或刑事罰則；並將自2026年開始施行課徵碳關稅。

歐洲係我國僅次於亞洲和美洲第三大出口區域，根據經濟部國貿局資料顯示，2022年我國出口至歐洲金額約為411億美元，占出口值約8.6％，故CBAM實行對我國企業將造成一定影響；同時，美國清潔競爭法案（Clean Competition Act, CCA）亦在國會討論，預計將自2024年起實施，而美國為我國第二大出口國，2022年出口值約為750億美元，占出口值13％。前述合計出口值超過20％，預計未來碳權成本及相關申報規定將成為影響我國企業出口值的關鍵因素。

■碳權價格易受政經局勢影響

為因應全球淨零政策，我國碳權交易所已於8月正式營運，一方面希望藉此媒合碳權現貨供需及交易價格；另一方面，也可促進企業了解自身碳排數據，以進行減碳並向淨零排放目標前進。

企業除了解自身外，未來勢須對國際碳權價格變化及趨勢有一定程度掌握以估算成本及風險。然而碳權價格受到國際政治、經濟等因素影響，其波動幅度相當大，以2022年8月19日至9月10日為例，不到一個月碳權期貨價格變動即達30％。在目前國際碳權衍生性商品中，以交易量和未平倉量觀察，可以參考歐洲能源交易所（EEX）及美國洲際交易所（ICE）的EUA期貨價格，此二項商品皆是以歐盟排放權配額（EU Allowances, EUAs）為標的，並以歐元計價之期貨商品，以ICE商品為例，1單位的EUA相當於排放1公噸二氧化碳當量，一口期貨合約即為1,000單位EUA，透過交易所集中結算，其價格透明即時，可供企業或有興趣之交易人參考，以便掌握全球最即時的未來碳權價格脈動。

■可擴增市場工具以利企業避險

歐盟、美國絕對不是唯二對碳權課徵關稅的區域或國家，將來各國或經濟體勢必推出其自身的碳關稅規定，而在全球淨零排放趨勢下，未來碳權價格波動必然有增無減。我國以貿易為立國基礎，碳權價格波動將是企業出口須考量的成本之一，要如何規避碳權價格波動風險，將是不得不面對的課題。故建議可將國外碳權期貨與選擇權商品及早納入期貨交易法第5條公告商品名單，以便我國企業可利用現有市場工具規避價格風險，待我國碳權交易市場成熟後，亦可考量推出我國碳權期貨及選擇權商品供企業避險。

在CBAM實施的前提下，不只企業要加快腳步從自身著手進行碳足跡盤查，強化各範疇減排措施；同時，主管機關似宜為企業找尋可規避風險的工具，避免因碳權價格波動侵蝕了企業在國際市場上的利基，在企業與政府共同努力下，展現我國企業面對市場變動的韌性，為將來產業出口競爭力打下堅實基礎。