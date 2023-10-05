賈伯斯逝世12年 蘋果還能做什麼？

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世界上有三顆蘋果值得紀念，一是亞當與夏娃偷吃的禁果、二是砸到牛頓頭上的那顆、第三就是賈伯斯（Steve Jobs）創辦的蘋果公司。

10月5日是賈伯斯逝世12周年的日子，他在人生最後十年，推出許多改變全球民眾生活的重要發明，例如改變音樂發表方式的iTunes、結合音樂與科技的iPod，以及最至關重要、改變人類行動生活的iPhone。

而庫克（Tim Cook）接班12年來，雖讓蘋果市值從3,500億美元成長到2.67兆美元，暴增662％，成為全球市值最大的公司，期間推出的新品包括Apple Watch、Vision Pro、Apple Pay等，卻讓不少專家認為他是「守成有餘，開創不足」。

2023財年（至9月30日止），庫克及蘋果遭逢了近十年來最大的挑戰，在全球消費性電子產品需求量萎縮的衝擊下，蘋果營收已出現連三季下滑，iPhone、Mac、iPad等過去熱銷的硬體產品，反而成為下滑的主因，所幸服務項目成長，才撐住整體營收。

9月底推出的iPhone 15系列，上市前屢遭分析師調降出貨數量，上市後更被批評過熱、效能差，連台積電3奈米工藝都被牽連，最後蘋果澄清，非關硬體，要靠軟體更新來改善過熱問題。

而在這幾年，蘋果也錯失了幾個重要市場，包括折疊手機、人工智慧（AI）、電動車。在三星和陸系手機廠都推出高端折疊機多年後，蘋果始終沒有推出折疊機的具體計畫，也許蘋果認為，折疊機螢幕妥善率有問題，不能克服螢幕折痕，但說到底，還是因為蘋果在螢幕供應上，過分依賴韓廠三星和LG，良率上不去、價格壓不下來。

今年超熱門的AI議題，蘋果先是強調自己專注於機器學習，早就應用AI技術，不過對於期待前瞻性產品的果粉來說，蘋果的動作都太保守。至於電動車Apple Car，外媒直指，已胎死腹中了。

〝One More Thing〞，賈伯斯所推出的劃時代商品，雖然貴，但都貴得有道理，樣樣都讓人愛不釋手。相較之下，今年推出的Vision Pro，比iPhone 15還讓人更失望，除了高達新台幣十幾萬元的售價，過於沉重的頭戴式裝置和連著一條線的尿袋電池，都沒有讓人想要即刻擁有的慾望。

世間已無賈伯斯，果粉們期待的，也許只是一個會讓人衝動消費的驚喜。