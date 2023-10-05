美10年債息 2大咖估飆破5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美10年公債殖利率走勢

美國10年期公債殖利率創逾16年新高，市場大咖預期10年債息持續看漲。PIMCO前投資長兼共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）估短期內會升破5％，全球最大對沖基金橋水創辦人戴利歐（Ray Dalio）也持類似看法。

10年債息4日盤中一度上升約8個基點，報4.882％創2007年中來新高，因聯準會（Fed）高層暗示將再升息來對抗通膨。債息上升代表債券價格下跌。

有「債券天王」之稱的葛洛斯3日說，目前市場明顯處在超賣狀態，因為大家預期政府不斷發行公債，和Fed將會讓基準利率升得更高並維持更長時間。

他認為，就目前通膨和經濟成長等趨勢來看，10年債息短期內可能升破5％。他指目前聯邦財政赤字已超過2兆美元。赤字不斷擴大正影響長期公債表現。

他指投資人近期持續拋售的債券ETF，基本上都是持有長期債券而非短期債券。

另一位華爾街重量級人物戴利歐同一天也發表跟葛洛斯類似看法，認為在熾熱的通膨維持更久的情況下，10年債息會上升至5％或更高水準。

他表示，其預期債息走高的首個因素，是美國通膨率會維持在3.5％附近，高於Fed的2％目標。

另一個讓他預期債息走高的因素，是政府發行公債量高於市場需求所致。當供應超過需求而導致債格下跌，債息就會走高。美債需求下降，是因為投資人認為就目前情勢來看，持有現金相對具吸引力。

雖然他在幾年前利率近乎零時認為現金是「垃圾」，因為通膨壓力上升會侵蝕現金的購買力。但Fed去年3月積極升息後，他已改變對現金的看法。

他認為目前現金是相對具吸引力資產，因為美國基準利率減去通膨率後的實質利率大約1.5％，與其他資產相比，持有現金並不壞而且沒價格風險。