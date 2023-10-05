美債殖利率飆升 軟著陸添變數

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素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，美國長期公債殖利率飆升至16年高點，原因不明，但恐讓聯準會（Fed）對經濟軟著陸的期待，面臨威脅。

文章指出，Fed一年半來持續調升短期利率，目的在推高長債殖利率，想透過經濟成長放緩來壓低通膨。但近來美債殖利率飆升，卻是出現在通膨已見降溫，Fed也暗示升息幾近結束之際。

美國10年期公債殖利率，3日一度逼近4.90％，觸抵2007年8月美國爆發次貸危機以來最高水位。

萬一美債殖利率持續上揚，伴隨美股挫跌及強勢美元，美國乃至全球的經濟成長，未來一年將大大減速，加劇金融市場崩潰的風險。

去年美國長期公債殖利率走高，主要是市場預期Fed的緊縮政策會讓短期利率升不停，以及投資人擔心通膨有避險需求所致。

但最近美債殖利率飆升，似乎都跟這些原因無關，而是受其他因素影響，包括海外投資人、美國銀行業及本土投資組合經理人，對美債的需求減少。

前紐約聯準銀行主管、現任保德信固定收益首席全球經濟學家辛格（Daleep Singh）指出，最近美債殖利率的漲勢「令人費解」，「從基本面解釋也說不通」。

如果美債殖利率升勢不歇，美國政府的債務負擔將因借款成本增加更沉重，過去八年美國公共負債已倍增至26兆美元。美債殖利率走揚也將房貸利率推向23年新高，目前放貸業者的30年期固定房貸利率多超過7.5％。

借款成本加重會對股票及其他資產價格構成壓力，削弱投資、聘僱和經濟活動。高盛經濟學家預估，若7月底開始的金融環境緊縮情勢持續下去，美國往後一年經濟產值恐減掉1個百分點。

如此一來，Fed今年稍後還將升息的正當性大打折扣。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester ）3日表示，利率走高影響經濟，決策官員在制定貨幣政策時會納入考量。