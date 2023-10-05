迎黃金時期 外資投資日房地產 H1暴增45％

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在日本央行維持超寬鬆貨幣政策與日圓疲軟的助攻下，日本房地產迎來黃金時期。商用不動產服務商世邦魏理仕（CBRE）最新數據顯示，日本房市2023年上半年外資投資總額，較去年同期暴增45％。

CBRE亞太研究部門主管金緯（Henry Chin）表示，相較於全球經濟處於緊縮週期，日本受益於超寬鬆貨幣政策，加上零售與多戶住宅部門具備極高透明度與強勁基本面，如今可說是日本房地產的「黃金時期」。

金緯解釋說道，日本優惠的貸款條件推動房地產行業需求攀升，外國投資人過去一年來持續赴日置產、貸款成數（loan-to-value ratio）達到70％，貸款利息成本約在1％左右。便宜日圓也是關鍵因素之一。

有別於其他國家主要央行近兩年來大幅升息以壓制通膨，日本央行將基準利率維持在負0.1％，使得日圓兌美元今年以來貶值逾11％。

商用不動產經紀商仲量聯行（JLL）發布最新報告指出，日本房地產交易活動強勁程度在全球數一數二。

JLL日本資本市場研究主管內藤浩二（Koji Nato）表示：「今年首季外國投資人投資日本房地產的規模翻倍成長，來到20億美元。」

不動產顧問商萊坊（Knight Frank）亞太區研究主管Christine Li表示，2023年迄今為止，新加坡成為日本商業房地產跨國投資最大來源國，規模高達30億美元，居各國之首。其次是美國的25.8億美元，加拿大以10億美元投資排第三。

Christine Li認為，日本若緊縮貨幣政策短期內可能令投資人熱情消退，但通膨升溫帶來的政策轉變，可能會令日本房地產延續榮景。

金緯則預估，投資人資金將持續湧向日本，此情況未來幾季不太可能出現變化。