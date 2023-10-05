升息壓力降低...美9月ADP新增就業 遠低預期

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美國人力資源管理機構ADP 4日公布9月民間就業人數，僅增加8.9萬人，創2021年1月來最低水準，遠低市場預期16萬人。這跟其他數據顯示，美國勞動市場仍然強勁的情況並不一致，外界認為，此情況有助於降低聯準會升息的壓力。

9月民間企業增加雇用的人數，幾乎全來自服務業整體增加的8.1萬人。當中又以休閒娛樂和飯店業增加9.2萬人為主，是服務業裡增加最多人數的行業。

相較之下，9月份的專業與商業服務減少3.2萬人，貿易、運輸和公用事業減少1.3萬人，製造業減少1.2萬人。

至於8月民間就業人數，從原先公布的17.7萬人往上修正至18萬人。

就企業規模來看，雇用人數少於50人的小公司，9月份的職務增加9.5萬個。雇用50人到499人之間的中型企業，職務增加7.2萬個。但雇用500人或以上的大型企業，職務卻減少8.3萬個，跟8月增加8.3萬個的情況完全相反。

另外，雖然9月薪資較去年同期增加5.9％，但增幅卻是連續12個月縮小。

ADP首席經濟師理察遜（Nela Richardson）表示，9月數據顯示民間就業人數持續縮減，並出現過去12個月來薪資增幅不斷逐步縮小的現象。

民間就業人數在6月增加45.5萬人之後，每個月的增加人數就持續縮小。

市場認為最新的ADP數據頗為重要，因為其顯示出美國勞動市場人力供應極緊張的情況可能正在緩和之中。這可望有助於減輕聯準會擔心強勁的勞動市場會助長通膨走高，從而要繼續升息的壓力。

但美國官方數據所呈現的情況卻有所不同。勞工部3日公布8月職務空缺，月增69萬個至961萬個創5月來新高，並高於市場預估的880萬個。

從這項數據來看，勞動市場仍然緊張，讓人擔心聯準會仍有繼續升息可能。