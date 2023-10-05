網飛將調漲月費 美加先行

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網飛今年股價走勢

串流巨擘網飛（Netflix）計劃在好萊塢歷史性罷工結束之後，調漲無廣告版串流服務的月費，加入美國其他串流平台的漲價行列。4日美股早盤網飛股價上漲0.45％，報378.43美元。今年迄今累計揚升逾27％。

根據熟知內情人士透露，網飛有意調高全球多個市場的串流服務月費，美國與加拿大可能率先漲價。目前仍不清楚網飛的漲價幅度，或新費率何時生效。網飛對此消息不予置評。

相較美國其他串流平台相繼調漲月費，網飛是過去一年唯一凍漲月費的大型串流業者，而是透過加強打擊寄生帳號來提高收入。網飛前次漲價是在去年1月。

網飛計劃在好萊塢編劇與演員罷工落幕之後，再調漲月費。美國編劇工會（WGA）日前與好萊塢製片廠達成初步協議，而7月展開罷工的美國演員工會（SAG），本周與製片廠重啟談判。

由於娛樂公司希望旗下串流業務能有獲利，大型串流平台的無廣告版服務在過去一年上漲約25％，促使在意價格的消費者轉換至月費較便宜、讓業者更能獲利的廣告支援方案。

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）甫於3日宣布，無廣告版Discovery+的月費由6.99美元調漲至8.99美元，而廣告版的月費維持在4.99美元不變。

在此同時，串流業者也在開發獨家串流節目的新收費層級，例如直播體育賽事，又不致於流失核心服務的客戶。

消息人士透露，迪士尼有意在美國以外市場推出新的Disney+體育直播層級。無獨有偶，華納兄弟探索上個月表示，將很快為Max串流服務增添直播體育內容，有興趣的訂戶每月可能額外增加9.99美元成本。

蘋果月費6.99美元的Apple TV+串流平台訂戶，每月額外支付12.99美元即可擁有美國職業足球大聯盟（MLS）季票，欣賞各項賽事。