郭明錤：輝達明年Q1加碼下單緯創AI基板

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有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券郭明錤，日前透過社群平台X指出，考量到CoWoS與HBM供應在今年第四季的顯著改善，並有利未來生產能見度，全球AI龍頭股輝達（Nvidia）正與緯創討論，增加2024年第一季AI基板（baseboard）的訂單。

綜合外媒報導，郭明錤3日發表最新調查指出，受惠於此，預料緯創2024年第一季的基板訂單可望顯著增加約60％，若產能不足，則會將部分訂單轉移到2024年第二季生產。

同時，受惠於新訂單，緯創的輝達AI晶片基板預期在2023年第四季出貨創下新高後，將在2024年第一季持續季增10％～20％，出貨動能淡季不淡。

另外，郭明錤也指出，緯創預期將取得B100的部分模組訂單，受惠於模組與基板的垂直整合，將有利於緯創提升利潤。

緯創是輝達旗下DGX A100（AI伺服器系統模組）及HGX H100（AI伺服器次系統模組）的主力供應商，在全球AI浪潮下，AI伺服器需求不斷增加，市場看好其整體獲利能持續成長。

緯創股價4日受到台股大盤重挫影響，盤中最大跌幅3.7％，終場收跌1.85％報新台幣（下同）106元。

但今年初緯創股價從不到30元，一路狂飆至7月下旬的158元，近期雖有回檔，但累計漲幅仍高達263％，已成為台股AI族群的指標股之一。