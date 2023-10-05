液化天然氣 東南亞需求暴增

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產業觀察家預測，東南亞國家將成為未來幾年液化天然氣市場的重要需求推手，特別是越南、泰國與印尼三國。

去年全球液化天然氣交易量創下歷史新高紀錄，主要因為俄烏開戰後歐洲降低對俄羅斯能源的依賴，對液化天然氣需求激增。但產業觀察家預測，歐洲液化天然氣需求預料在未來幾年下滑。

能源顧問公司NexantECA亞太天然氣主管雷根（Tony Regan）預測，歐洲的液化天然氣需求將在2027年觸頂，2030年開始下降。東南亞將轉為需求推手，尤其是越南、泰國與印尼。

雷根指出，越南是液化天然氣市場的亮點，未來幾年強勁的需求成長主要來自政府的「第八版國家電力發展計畫」（PDP8）。該計畫規定所有燃煤發電廠必須在2050年前轉換為替代燃料或退役。越南未來幾年的液化天然氣需求將十分強勁。

此外，哥倫比亞大學全球能源政策中心表示，拜強勁的經濟和人口成長所賜，越南一直被視為是重要的液化天然氣成長市場。經濟和人口成長預估將帶動能源需求。

根據標普全球（S＆P Global）預測，越南的國內生產毛額（GDP）預估由去年的3,270億美元，攀升至2030年的7,600億美元。顧問公司Mordor Intelligence預測，全球液化天然氣市場規模預計由今年的746億美元，擴張至2028年的1,034.1億美元。

能源巨頭殼牌（Shell）指出，液化天然氣市場在過去二個月出現「巨幅成長」，主要由3個國家推動，其中有兩個是東南亞經濟體。

殼牌旗下殼牌能源（Shell Energy）執行副總裁希爾（Steve Hill），點名德國、越南與菲律賓是重要的潛在市場。這些國家克服進口液化天然氣的挑戰，如今擁有龐大的成長潛能。

根據標普全球預測，2033年前，東南亞的液化天然氣需求每年估計上看7,300萬噸，占全球市場的12％，將近是去年需求量的4倍。