疫後消費習慣 愛玩愛美食 鑽石乏人問

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疫後消費習慣丕變，消費者偏好旅遊和享受美食，對買奢侈品的興趣大減，反映在鑽石價格上。今年原鑽價格因買氣黯淡慘跌，創1年來最低。

根據Zimnisky全球原鑽指數（Zimnisky Global Rough Diamond Index），今年原鑽價格跌到1年來新低。原鑽（也稱毛坯鑽石）指的是尚未切割和拋光的鑽石原石。

產業分析師將鑽石價格暴跌，歸咎於珠寶專櫃買氣冷銷售下滑。但新冠疫情爆發後的2021及2022年，原鑽需求創下歷史新高。

全球鑽石分析師季尼斯基（Paul Zimnisky）表示，疫情期間消費者減少外食和旅遊的花費，「有閒錢花在購買非必需消費品」。

但分析師指出，疫後偏向體驗消費，比起買奢侈品，消費者更愛把錢花在外出用餐或出國旅遊，鑽石價格因消費者捨珠寶重服務而有所調整。

獨立鑽石分析師葛蘭（Edahn Golan）說：「鑽石是百分之百由消費者驅動的市場。」也就是消費者對鑽石珠寶的需求，會左右原鑽價格，某種程度影響到零售價。

然而原鑽價格跌下來，不代表消費者走進珠寶店就能看到鑽石降價。零售商通常不會因原鑽市場短期價格變動，就調整店內鑽石標價。

葛蘭的解釋是，「零售商會設價格點（price point），他們亟力捍衛自己的毛利率。」他說，即便原鑽價格下跌，現在上珠寶店買1克拉圓鑽的價錢，仍比2020年1月平均貴上3％。

分析師季尼斯基也提到：「短期內若是鑽石批發價下滑，部分珠寶商會趁機提高毛利率。」

產業分析師預測，今年年終假期購物季到明年初，鑽石零售銷售可望躍增。冬季月份是訂婚旺季，耶誕節和情人節一向是珠寶業獲利的大好時機。 季尼斯基老早就看出，今年鑽石市場與2021年、2022年高峰相比趨於疲軟。但他指出「美股表現相對優越且美國就業強勁」，為明年原鑽價格逐步回升鋪路。