王毅本月訪美 為習拜會鋪路

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各界近期首要關注，在於中美領袖「習拜會」是否能順利在11月舉行，但當前雙方在貿易與科技領域仍持續角力。美國財長葉倫（Janet Yellen）3日重申，美國在清潔能源產品等關鍵供應鏈上過度依賴中國，亟需拓寬供應來源。另有消息指出，中共中央外事辦主任王毅月內將訪美，希望為雙邊關係再開新篇。

路透4日引述葉倫3日於華盛頓出席財星雜誌首席執行官活動時，再次重申對於美中關係的長期觀點，強調美國不尋求在經濟方面與中國「脫鉤」。葉倫強調，自己不是產業政策的「堅定信奉者」，但在其他國家透過大規模補貼建立半導體產業時，美國已經袖手旁觀太久了。

葉倫指出，美國若沒有強大的半導體產業，將面臨國家安全風險，而2022年8月推出的「晶片和科學法案」將有助於扭轉局勢，若美國認為任何基於實際目的卻放棄半導體製造的戰略是明智之舉，則是在自欺欺人。

對此，許多經濟學者提出美國難以脫離對中國貿易依賴的問題。華爾街日報9月曾引述哈佛商學院經濟學家阿爾法羅和塔克商學院經濟學家卓爾其論文指出，儘管中國商品占美國進口比例自2017年的22％降至2022年的17％，但美國轉而從由中企加大投資的越南、墨西哥等地，間接進口中國商品，並加重美國承擔商品價格上漲的成本。

另一方面，歐洲國家近年也意識到對中國依賴的風險提升，為此研議祭出各項政策工具因應。歐盟除了對中國電動車實施反補貼調查外，日前再傳出以德國為首的歐盟國家，擬動用補貼或關稅以保護歐洲光電企業。

報導稱，中美之間的議題在經濟和地緣政治背景下牽涉甚廣，雙方同時尋求營造合適的對話氛圍。美媒引述美方官員透露，王毅預計於10月出訪美國，處理日益冷凍的中美關係，若成行，將為穩定雙邊關係和「習拜會」的舉行打下一劑強心針。

然而，正值美國以芬太尼（fentanyl）為由出手制裁中國實體，且擬收緊對中晶片出口管制，再加上美方是否邀請香港特首李家超出席11月的舊金山亞太經濟合作會議（APEC）等，皆為「習拜會」能否於11月在APEC場邊舉行增添變數。