戴利歐：中美關係處於紅線邊緣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中美關係在多重因素下陷入冰點，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人戴利歐（Ray Dalio）形容，中美關係處於「紅線邊緣」（on the brink of red lines），不僅存在許多無法調和的分歧，且已達邊緣。他並暗示，台灣議題是雙邊眾多矛盾的核心。

綜合外媒報導，戴利歐3日於美國康州出席格林威治經濟論壇（GEF）時表示，美國向中國實施先進半導體出口管制，即類似於類似1941年太平洋戰爭爆發前夕，美國對日本實施的石油禁運。二戰時，日本開戰的原因就是遭切斷石油供應並遭受制裁，而晶片就如同當年的石油，與目前的形勢很相似。

外媒日前報導，美國對中國半導體出口管制實施屆滿一年，中方關注一周年前後的更新版政策。美國最早將於10月宣布，收緊對中國晶片出口政策，限制中國取得更多晶片製造設備，與荷蘭、日本新規定保持一致，同時補足人工智慧（AI）晶片出口的漏洞。

戴利歐指出，中美關係在許多領域正處於紅線邊緣，存在許多無法調和的分歧，而且已達邊緣，包括中俄關係以及美國圍堵中國半導體發展等，並暗示台灣問題是眾多不可調和矛盾的中心。

戴利歐認為，中美戰爭並非不可避免，由於大家都害怕戰爭，擔憂會在經濟和政治上造成毀滅性的後果，因此中美皆不想開戰。然而，中美之間的問題將繼續存在，戴利歐4月曾預計，中美關係的緊張局面將隨著美國2024年總統大選更為惡化，最新認為未來5到10年恐進一步加劇。