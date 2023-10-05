蘋果二手機價格 不降反漲

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在新機功能進步不明顯、經濟下滑等背景下，大陸二手手機市場正在回溫，特別是iPhone系列。近日深圳華強北二手機市場中，多名商家表示，多款蘋果舊款手機熱賣，iPhone 15發售後，多個舊型號不僅沒有降價，反而漲價。

第一財經4日報導，華強北通天地通訊市場專門販售二手手機等二手電子產品及配件，在這裡，蘋果是最主要，也最保值的品牌。目前華強北市場中，外觀較新的蘋果iPhone 14 256G版本銷售人民幣（下同）5,200元左右， iPhone 13、12、11分別售3,000多元、2,000多元和1,000多元，iPhone 8 Pro售價650元左右，iPhone 6和iPhone 7售300～600元。

業者指出，相較之下，其他多個大陸國產品牌手機折價較嚴重，如六、七年前發表時定價3,000元左右的國產品牌手機，現售200元左右，一年前發表時定價4,000元左右的手機，現售1,000多元。

有多名商家表示，今年二手手機生意比去年好。新機出來後，近期iPhone較高端的二手機基本上沒降價，偏低端的機型還在漲價，漲幅幾十元，iPhone 14系列也有機型漲價，這或是因為iPhone 15缺少賣點甚至比舊機更多缺點，導致銷量不好。

近日媒體報導，iPhone 15出現發熱問題，蘋果隨後承認發現一些可能導致iPhone 15系列運行溫度過高的問題。此外，一些市場分析師指出，iPhone 15創新不足或升級變化不明顯。

報導指出，與新機市場比拼的功能和外觀創新不同，二手市場更重視CP值。較舊款的機型多被當作工作機銷售，如iPhone 6、7、8。一名商家介紹，iPhone 8 Pro運行快，既能當工作機又能玩主流競技類遊戲，且沒有出現新款手機的發熱問題，這款手機在二手市場很耐操，比iPhone X更受歡迎。

該商家表示，近期市面上iPhone 8 Pro貨少，所以還漲價了。同樣因為品質較佳，銷量較好的還包括iPhone 11和iPhone 12。IDC中國高級分析師郭天翔表示，與經濟環境有關，二手手機關注度不斷提升，高階手機價格不斷上漲，使九成新的二手手機CP值更高，同時，近幾年新機使用體驗提升不明顯，使二手手機的使用價值相對較高。