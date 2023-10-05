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陸黃金周車市火 試車需預約

大陸「十一」長假期間，許多民眾趁機看車，不僅新能源汽車品牌展示店面門庭若市還排隊試駕，就連傳統汽車品牌也有許多客人上門。圖／中新社
大陸「十一」長假期間，許多民眾趁機看車，不僅新能源汽車品牌展示店面門庭若市還排隊試駕，就連傳統汽車品牌也有許多客人上門。圖／中新社

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大陸「十一」長假期間，許多民眾趁機看車，不僅新能源汽車品牌展示店面門庭若市還排隊試駕，就連傳統汽車品牌也有許多客人上門。加上大陸政府補貼與降價見效，有銷售人員稱，一天可以接到四、五張訂單，試駕還需要提前預約。

澎湃新聞4日報導，在地方促消費政策和車企降價促銷的拉動下，車市「金九銀十」在長假期間已經呈現出火熱場面。多家車企都針對9月、10月售車旺季推出針對性的降價促銷政策。

例如，零跑車推出10月優惠活動，對T03車型給出最高人民幣（下同）1萬元的官方補貼，售價低至4.99萬元。比亞迪旗下騰勢推出2千元訂金抵扣2.2萬元車型，特斯拉則推出增強版自動輔助駕駛功能90天免費試用等。

報導表示，「十一」長假期間，包括特斯拉、蔚來、理想等新能源汽車品牌門市都人氣十足。10月3日下午時分，幾乎每款熱門車款的展車上都坐滿了正在體驗的消費者，還有消費者在排隊等候試駕。特斯拉銷售人員表示，「十一」假期期間銷售可觀，一名銷售人員一天就可以接到四到五張訂單，試駕還需要提前預約。

不僅如此，傳統汽車品牌也一樣迎接「金九銀十」。報導指出，在上汽大眾的4S店中，新能源車型吸引了更多消費者的注意，尤其是大眾ID.3車型受到不少年輕人的青睞。銷售人員表示，假期期間，ID系列車型成交量「很理想」，這與其大幅降價不無關係。

報導稱，大眾ID.3目前仍有3.7萬元到4.3萬元的降幅，起價為12.59萬元。根據上汽大眾公布的銷售數據，今年7月份ID.3開啟大幅降價後，單一車型銷售已連續兩個月突破1萬輛，這在大陸的合資新能源車領域仍是首次。

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