4日創近一年新低 港股成交萎靡 瞄向中東活水

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今年以來港股成交額概況

港股今年以來震盪走低影響交投意願，4日恒指成交量更降至港幣576億元，創下近一年新低。為提振股市流動性，香港上市公司商會主席梁嘉彰呼籲港府，應儘速成立跨部門專責小組尋找活水，包括吸引中東資金赴港投資。

市場憂慮美國恐將繼續升息，帶動美債殖利率一路飆升，全球股市因此承壓。恒生指數繼上日大跌後，4日再受外部環境拖累繼續下探，終場收跌135點、報17,195點，跌幅0.78％。值得注意的是，恒指4日成交金額僅576億港幣，較上日減少33.09％，創下2022年10月7日成交港幣570.01億元以來新低，市場交投氣氛繼續冰凍。

香港信報報導，對於港股今年流動性快速萎縮，梁嘉彰表示，確可考慮下調股票交易印花稅等技術層面的措施，但她認為實際成效有限，僅能「小修小補」，無法解決大範圍問題。她較關注策略層面，直言歐美資金已不再青睞港股，呼籲港府應重視問題的嚴重性。

今年截至10月4日，港股累計跌幅達14.64％。梁嘉彰表示，由於港股表現欠佳，加上地緣政治因素，近期在港上市IPO的集資額普遍不高，亦非機構投資者的目標。她認為，香港必須開拓新領域，中東多國希望與大陸做生意，香港應把握機會發展友好關係，建議成立一個跨部門專責小組，促進金融、文化、體育及藝術等領域交流，強調「不可再依賴不知何時回頭的美資及歐資」。

對於港交所推動香港創業板（GEM）改革諮詢，香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，其創新程度有限。現在多檔GEM股份的成交量都近乎零，近二至三年沒有新公司在GEM上市，對於單靠降低成本活絡市場，他直言並不樂觀，期望港府推出更多創新措施來吸引資金。

由於港股一路下探，也有部分資金開始逢低布局，南向資金今年正在加速流入港股。Wind統計顯示，南向資金9月淨流入港股超港幣500億元，今年已經累計淨流入近港幣2,700億元。