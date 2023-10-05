陸房企再爆雷 中駿債務違約 4筆境外票據停牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸房企爆雷再一樁！在香港上市的中駿集團4日公告，公司流動性日益趨緊，不堪兌付壓力出現債務實質違約。公告還稱，該公司旗下四檔境外美元優先票據從5日停牌，總計涉及金額18億美元。

香港經濟日報報導，中駿集團4日中午在港交所公告，該公司未根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議，支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元，等於債務已出現實質違約。中駿4日還向港交所申請自5日起，暫停四檔境外美元優先票據的交易。

公告指出，2021年下半年以來，受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，中駿集團已實施不同措施以減輕流動性資金壓力，包括加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等。

中駿指出，自2022年至2023年10月4日，該集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。但今年第二季以來，該集團銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使該集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

公告稱，截至4日，尚未收到境外債權人要求加快償還債務的任何通知。並稱將儘快委聘外部顧問，就目前資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案與境外債權人溝通，以期友好解決債務問題。

資料顯示，中駿集團總部位於福建廈門，主要業務為開發住宅及商業物業，項目遍及海西經濟區、環渤海經濟區、長三角、珠三角等地。該集團於2010年2月在港交所上市，並曾連續七年入選「財富中國500強」。

中駿2023年半年報顯示，上半年合約銷售金額約人民幣（下同）200.84億元，收益約95億元。上半年銷售金額集中在一、二線城市，占比約75％。

根據當時公告，截至2023年6月底，中駿現金及銀行存款結餘約124億元，還未達資不抵債的地步，顯見第三季經營情況繼續惡化。