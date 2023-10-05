鋰價破新低 兩月掉10萬 人民幣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受到需求不佳、庫存累積影響，重要化工原料：碳酸鋰價格近期呈現跌勢。自大陸碳酸鋰期貨7月21日上市以來，短短兩個多月，鋰價累計下跌近人民幣（下同）10萬元，跌幅達39％。碳酸鋰期貨價格9月底曾跌破每噸15萬元整數大關，觸及14.5萬元，創下上市以來新低。

市場分析，大陸碳酸鋰期貨目前價格在每噸15萬元左右，短期內價格容易受供應收縮影響，急跌後雖然有向上反彈的動力，但是反彈力道有限。

券商中國報導，現貨方面，10月4日，生意社電池級碳酸鋰基準價為每噸17.5萬元，與9月初的每噸22.4萬元相比，單月跌幅超過20％。生意社工業級碳酸鋰基準價4日為每噸16.1萬元，月減23.33％。

瑞達期貨研究員蔡躍輝表示，從基本面來看，碳酸鋰現貨供應相對充足的現狀並未改變，隨著2023年第二季開工率復甦，需求端並未達到預期，造成現貨庫存累積，使碳酸鋰價格不斷下跌。

值得注意的是，由於終端需求較差、成本倒掛，近期陸續有鋰鹽廠（鋰電產業鏈的上游）宣布減產。其中，大陸碳酸鋰巨頭：志存鋰業日前宣布，9月29日至10月25日檢修，預計10月碳酸鋰減量3,000噸左右。另外，藍科鋰業、美國雅寶正在折價去庫存。近期四川、江西鋰鹽廠減產和停產檢修的情況也開始增加。