商家短開發票逃漏稅 從重處罰

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統一發票金額錯誤未作廢重開罰則

財政部最新核釋，營業人開立統一發票金額書寫錯誤，未依統一發票使用辦法第24條規定作廢重開，應依營業稅法第48條第1項規定處罰，即經通知限期改正，屆期未改正者，將處新台幣1,500元以上、1萬5,000元以下罰鍰。

對因此而涉有統一發票短開銷售額者，財政部表示，會再分為兩種情況處罰，如涉及營業稅法第51條第1項第3款規定，短報或漏報銷售額，應就上述營業稅法第48條或第51條規定（按所漏稅額處5倍以下罰鍰）擇一從重處罰。

若違規者符合營業稅法第52條第1項規定處罰要件，即營業人漏開統一發票或短開銷售額是於法定申報期限前被查獲，除依短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處5倍以下罰鍰，但罰金不得超過100萬元。

財政部說明，主要是關於營業稅法第52條第1項以及第48條第1項屬於法規競合，前者為後者的特別規定，因此應依前者規定處罰。

財政部表示，依該部89年函規定，營業人開立統一發票金額書寫錯誤，未依規定作廢重開，除涉及依營業稅法第51條及第52條規定處罰者，應依營業稅法第48條第1項規定處罰。

但考量該函對營業稅法第48條、第51條及第52條的適用關係是否依行政罰法第24條規定擇一從重處罰，未臻明確，因此財政部重新核釋，發布新的解釋令，同時廢止89年函。

財政部舉例，甲營業人於2023年5月13日短開銷售額且未作廢重開，經稽徵機關於同年9月20日查獲其申報同年5-6月期營業稅時亦短報該短開銷售額致逃漏營業稅。

這時甲營業人同時有營業稅法第48條第1項規定開立統一發票所載銷售額不實及第51條第1項第3款規定短報銷售額逃漏營業稅的情形，應按新令第1點規定，擇一從重處罰。

至於乙營業人於2023年6月1日短開銷售額且未作廢重開，經稽徵機關於同年6月26日查獲，因是於同年5-6月期營業稅申報期限（同年7月15日）前經查獲，按新令第二點，應依營業稅法第52條第1項規定處罰。