111年度 苗栗長、短債比率皆逾50％

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財政部公告111年度各級政府公共債務概況，其中地方政府依公共債務法規範的債務以高雄市達2.387億元最多，負債比率則以苗栗長、短債比率都逾50％最高，嘉義市、金門縣和連江縣則是「零負債」。

依財政部統計，111年度地方政府負債的部分，六都中1年以上負債金額最高的是高雄2,387億元，但高雄沒有未滿1年的短期債務；至於新北、台中和桃園1年以內短期債務比重偏高，各達11.8％、6.13％和9.4％。

至於六都以外的縣市，財政部統計，苗栗仍是唯一長、短債比重「雙紅字」，也就是不及格的縣市，其1年以上債務211.28億元、債務比率56.95％，1年以內的債務150.4億元、債務比率55.68％，屬於財政部強度列管縣市。

依照公共債務法規定，縣市政府長、短期債務餘額各不得超過總預算及特別預算歲出總額50％及30％。財政部也據以對地方政府實施債務分級管理機制，債務比率若超限就給予超強度列管，並要求提報償債計畫減債改善。

過去除苗栗，宜蘭也在列管名單，但宜蘭縣政府今年獲行政院公文同意解除債務超限超強度管理，是宜蘭縣歷經12年積極處理債務後，終獲中央首肯解禁。

以財政部111年度資料來看，宜蘭依公共債務法規範的債務合計189.91億元，其中1年期以上111.74億元、債務比37.08％，1年期以下78.17億元，債務比28.2％。宜蘭縣表示，相較最高峰時期，債務已減少近57億元。

財政部最新的地方債務鐘也顯示，8月債務鐘最高的仍是高雄，平均每人負擔公共債務金額8.7萬元。至於六都的其它五都，台北市每人負債是3.3萬元、新北2.6萬元、桃園1.2萬元、台中3.3萬元、台南2.3萬元。