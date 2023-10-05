以盈餘實質投資 可列未分配盈餘減項

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為鼓勵企業「好還要更好」，當營利事業以盈餘進行實質投資，提升生產技術或品質等，並興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術達一定金額，在當年度盈餘發生年度次年起三年內，可將該投資金額列為未分配盈餘的減除項目，但如果轉借、出租等改變目的的話，除要補繳稅款，還會被加收利息。

財政部中區國稅局表示，為鼓勵營利事業以盈餘進行實質投資，提升生產技術、產品或勞務品質，只要公司或有限合夥事業，因為經營本業或附屬業務所需，用盈餘興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術達一定金額，就適用產業創新條例第23條之3規定，在當年度盈餘發生年度的次年起三年內，將該投資金額列為未分配盈餘的減除項目。

國稅局說明，有營利事業以盈餘購置設備，並依相關規定列報為未分配盈餘的減除項目，然而國稅局查核發現，該設備訂購單上指定送貨地址，是該公司的子公司，實際上是訂購給子公司使用，不屬於該公司因經營本業或附屬業務所需，而購置供自行生產或營業使用，因此不符產業創新條例第23條之3規定而遭剔除補稅。

國稅局提醒，公司或有限合夥事業以盈餘進行實質投資的項目，得列為未分配盈餘之減項，應以供自行生產或營業使用者為限；另列報並經國稅局核定，為未分配盈餘減除實質投資的項目，如果再三年內將該等實質投資項目轉借、出租、轉售、退貨或變更原使用目的，為非供自行生產或營業用，除應向稅捐稽徵機關補繳已減除或退還的稅款，還要加計利息一併徵收。