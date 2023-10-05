壽險握台債券ETF1.38兆 新高

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今年以來壽險業投資債券ETF變化

國外投資避險成本創天價，壽險今年新台幣保費收入，大多投往新台幣計價、投資海外為主的債券ETF，據金管會統計，8月底壽險業持有國內債券ETF部位近1.38兆元，應創史上新高，含市價變化後，前八月壽險業加碼金額高達2,134億元，創2020年以來同期新高。

由於美國急速升息、台美利差擴大，傳統外匯避險工具費用大增，壽險業去年11月以來幾乎月月增持國內債券ETF，去年底持有金額為1兆1,660元，今年8月底持有金額已達1兆3,794億元，近期債券多為跌價，因此壽險債券ETF部位應為史上新高，近12個月內增加遠逾2,044億元或17％，光前八月就增持約2,134億元。

壽險今年前八月中有七個月加碼債券ETF，尤其6月大幅加碼539億元，單月加碼金額為去年12月以來的七個月新高；去年前八月減碼975億元，其中亦有一部分是債券跌價造成，2021年前八月亦是減碼774億元，2020年則是加碼371億元，今年前八月加碼2,134億元、為近四年新高。

前八月加碼金額未超過2019年同期加碼逾6,667億元，主要是當時金管會仍未控管投資集中度，有壽險包檔債券ETF，以投資國內方式，實際投資海外債券，因此部位快速增加。

大型壽險公司目前債券ETF部位，約占總投資資產4％～5％。壽險業者說明，今年因為聯準會（Fed）持續升息，台美利差擴大，CS、NDF等避險成本昂貴，除多賣美元保單來增加自然避險，保費收入及利息收入等新錢進來，新台幣部分會多放在新台幣計價的債券ETF，可減少避險支出，投資的債券ETF布局標的多為美債，投報率約有5％。

以8月底國內債券ETF規模1.67兆元估算，壽險業持有佔比約83％，較去年6月底與去年底壽險業持有佔比的97％與95％，今年跌破9成以下，但壽險業持有金額仍持續增加，顯示今年非壽險大戶參與債券ETF投資，也增加非常多。