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楊金龍：熱錢稅副作用大 要再研究

打擊炒匯，立委提議對外資課「熱錢稅」

打擊炒匯，立委提議對外資課「熱錢稅」，央行總裁楊金龍表示，熱錢稅副作用大 要再研究。圖／王德為
打擊炒匯，立委提議對外資課「熱錢稅」，央行總裁楊金龍表示，熱錢稅副作用大 要再研究。圖／王德為

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對外資加徵熱錢稅？中央銀行總裁楊金龍4日回應立委質詢是否可仿效巴西開徵熱錢稅，楊金龍回應，對外資短期進出台股課徵「熱錢稅」的可行性，央行必須先研究，並允諾三個月內提出報告，受訪時坦言，熱錢稅的副作用大、要再研究。

隨著美國聯準會（Fed）鷹式升息，且可能維持較長時間高利率，外資短期大量進出台股，導致匯市波動，立委關切央行是否有針對外資短期大舉進出台股的因應對策，前央行總裁彭淮南曾提及巴西有熱錢稅，針對外資在台短期交易證券所得課稅，央行是否也贊成？

楊金龍表示，今年以來外資熱錢匯出，主要有兩大原因，第一是台灣股市好，外資藉此獲利了結，其中外資上半年匯入52億美元，下半年轉為匯出176億美元；第二是上市櫃公司今年發放豐厚的現金股利，外資領到股利就匯出去。

對於是否贊成熱錢稅，楊金龍強調，熱錢稅是托賓稅（Tobin tax），針對短期資金要課稅，但重點是要觀察外資短期進出，會不會危害台灣金融穩定。他會中受訪時補充說，「這個稅的副作用很大」，會讓台灣被認為不是自由的市場，外資恐被「嚇跑」，但「這是我目前的說法，後續央行還要研究」。

至於外資在台股短期交易，確切要如何判斷，即應對哪些外資課稅？楊金龍認為，「這個比較複雜」，也還要再研究，重點是對「短期」要有精確的定義，全世界幾乎沒有自由市場國家能成功採行熱錢稅，「課徵熱錢稅，有點反潮流」。

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