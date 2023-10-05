外銀財管圈人事震憾 林素真接法巴財管執行總監

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法國巴黎銀行財富管理4日宣布，台灣區財富管理執行總監將由外銀財管界第一把交椅─林素真接任，此人事案10月4日起生效。由於林素真在渣打銀行績效卓越，今年4月被擢升為渣打銀行全球信用卡新事業負責人，並準備在明年轉赴新加坡任職，因此，法巴宣布該人事案，在外銀財管圈引起不小的震憾。

法巴表示，林素真擁有逾25年的銀行業資歷，曾任渣打銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人一職長達七年，並透過創新、團隊合作和以客戶為中心的策略，展示傑出的業績表現。在此之前，她曾在花旗（台灣）銀行擔任銷售與分銷總監。

法國巴黎銀行財富管理亞太區執行長滕雅諾（Arnaud Tellier）說，台灣是法國巴黎銀行財富管理業務的關鍵市場，也是實現亞洲成長目標不可或缺的角色。林素真具備的產業知識、獨特見解及領導才能將有助於進一步提升該行的客戶服務品質，從而將業務推向新的高度。

法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂（Manon Breuvart）指出，台灣主管機關近期推行的措施，為財富管理產業的發展開創有利環境，法國巴黎銀行的優勢在於One Bank一站式金融服務與全球網絡實力，相信在林素真的帶領下，能夠掌握成長潛力，推動台灣的業務發展。

未來林素真將直接向亞太區執行長滕雅諾匯報，並在職能上向台灣區總經理博瑪儂匯報。林素真將接替預計10月底退休的謝淑琴職位。法巴強調，林素真將帶領台灣財富管理境內金融團隊，實現法國巴黎銀行的永續發展目標，並依循該行的全球性戰略和商業模式，進一步擴大市場佔有率。