中租zingala 拓展東協消金

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中租控股旗下zingala（銀角零卡）業務積極爭取跨業合作，以拓展東協消金市場。中租零卡分期在去年更名為「zingala銀角零卡」的新品牌，並引進AI智能徵審技術，優化數位流程。

根據中租控股內部統計，至9月底，其數位會員已超過138萬名，合作業者破5萬家，zingala銀角零卡的官網及App也以導購為核心，訴求縮短消費者的搜尋成本，打造一站購足的無卡消費平台，以提升會員使用滿意度。由於數位轉型成功經驗，中租控股也複製至東協子公司，展開東協消費金融市場的布局。

中租控股表示，在東協國家中，優先在馬來西亞推行，導入台灣經驗，接軌當地消費習慣，展開東協消費金融市場布局。除複製台灣經驗外，為拓展馬來西亞當地在消費分期市場事業版圖，今年與多家當地知名品牌共同合作，提供消費分期的服務，消費線跨足家電品牌（SENHENG）、3C品牌（APPLE經銷商-Machines/Switch，SAMSUNG）、牙材及醫美等產業。

zingala（銀角零卡）即是中租控股旗下仲信資融公司主要業務，原本仲信資融是透過實體通路，深耕無卡分期市場，提供個人消費分期服務，包括學習課程、資訊科技、開店平台、居家生活、電商購物等商品等，直至2018年從傳統線下到數位線上，推出「零卡」服務，提供先買後付、無卡電子交易；2022年品牌命名為「zingala銀角零卡」，以零錢的台語諧音，傳達每個月付出小額金錢，滿足消費者需求。