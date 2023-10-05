元大銀行最新分析：弱勢日圓力撐日製造、旅遊業

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日圓兌美元數日重貶，台灣銀行牌告匯率出現新台幣0.21元的甜蜜價，4日雖一度「急升」，但仍算相對低點。元大銀行最新分析指出，若日圓維持弱勢，製造業相關企業將有極大的獲利提升空間，同時由於赴日外國遊客已回復到疫情前的水準，預估日本景氣不再下行。

據台銀牌告匯率，日圓2日現金匯率曾出現新台幣0.2189元低點，4日拉升至0.2207元。匯銀主管推測，可能就是日本央行出手干預，但雖然日方有干預日圓的可能，這段期間日圓的弱勢，已為日本經濟帶來正面影響。

元大銀認為，日圓弱勢將會持續至今年底，據元大銀最新報告，日本銀行2日公布的第三季企業短期經濟觀測調查顯示，弱勢日圓改善日本企業商業信心，包括有利出口製造業供應鏈，及旅遊、百貨業。

日本大型製造業信心指數創下逾一年新高，又以汽車製造商的復甦最為明顯。元大銀指出，日本八家汽車製造商8月全球汽車產量比去年同期成長0.7％，代表除了汽車晶片及零件短缺情況緩解外，日圓疲軟也提振了廠商獲利，「日圓越貶值，汽車製造業的營業利潤也就會增加」。

非製造業部分，大型非製造商的信心指數已連續六次上揚，更創1991年11月以來新高，當中又以旅遊、百貨業復甦提振相關企業獲利最為明顯。據日本統計，上半年赴日外國遊客已回復到疫情前的水準，帶動日本百貨銷售額，內需產業也受惠，元大銀行強調，日本國內景氣沒有回檔的疑慮。

元大銀預期日本央行將堅持寬鬆立場，確保通膨成果穩固後，才會有下一步動作。