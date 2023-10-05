受打房政策影響？土銀「都更分回宅」二次標售

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土地銀行獲配「都更分回宅」台北市大安區「吉美大安花園」三戶，8月第一次標售，但受到央行限貸令等打房措施影響豪宅市場，結果無人得標，土銀4日宣布將啟動第二次標售，每戶底價1.43億元至1.44億元。

土銀近年積極配合推動都更危老授信業務，並運用自有土地參與都更市場，因此獲配不少「都更分回宅」物件，台北市大安區「吉美大安花園」即是其中之一，但由於是「豪宅」物件，專家認為，現在諸多打房政策下，影響豪宅成交量，土銀8月第一次開標該三戶也無結果。

土銀指出，「吉美大安花園」三戶將在10月4日至11月2日啟動第二次標售，每戶底價1.43億元至1.44億元，皆有附屬車位，每戶坪數約88坪，每坪單價上看160萬元，價格、坪數皆與前一次標售相同，預定11月3日開標。

土銀表示，「吉美大安花園」鄰近大安森林公園與東區商圈，距捷運大安站僅300公尺，堪稱蛋黃區指標豪宅。「吉美大安花園」大樓總共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33％，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園。

截至去年底，土地銀行都更融資核准額度達1,740億元、縣市政府核定危老重建計畫融資額度為422億元，皆是八大公股行庫之首，已創造超過320個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，住戶達數十萬戶。