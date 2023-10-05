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國際光電周在即 聚焦兩亮點

主要展出矽光子及化合物半導體應用產品，環球晶、穩懋、閎康等大廠將參與

台北國際光電周將於10月25～27日盛大登場，矽光子及化合物半導體為兩大亮點，將由環球晶、穩懋、閎康等大廠，領銜展示亞洲頂尖科技與光電創新的最新成果。圖為光電示意圖。圖／freepik
台北國際光電周將於10月25～27日盛大登場，矽光子及化合物半導體為兩大亮點，將由環球晶、穩懋、閎康等大廠，領銜展示亞洲頂尖科技與光電創新的最新成果。圖為光電示意圖。圖／freepik

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矽光子概念股
矽光子概念股

台北國際光電周（OPTO Taiwan）將於10月25～27日盛大登場，矽光子及化合物半導體為兩大亮點，將由環球晶（6488）、穩懋半導體（3105）、閎康科技（3587）等大廠，領銜展示亞洲頂尖科技與光電創新的最新成果。

主辦單位光電科技工業協進會（PIDA）執行長羅懷家4日在展前記者會中指出，這場盛會吸引全球領先的光電企業、專業研究機構及科技愛好者，計有75家廠、150個攤位參展，將共同探討光電領域的最前沿發展。

今年台北國際光電周，以「前瞻技術創新」為主題，強調光電技術在各個領域的創新應用，包括目前最夯的矽光子技術及化合物半導體應用等尖端科技。

PIDA資深產業分析師林穎毅指出，由於光電產品朝向輕薄短小，節能省電方向發展，矽光子和共同封裝光學元件（CPO）因而扮演重要角色，隨著資料中心、AI伺服器等具高速傳輸需求應用增加下，將增加光通訊廠商的新商機。

光電產業一直是台灣科技領域的重要支柱之一，台北國際光電周為該領域的頂尖盛會。

本次除了展覽外，台北國際光電周將舉辦一系列論壇和研討會，預計在10月26、27日舉行的「次世代化合物半導體國際研討會」，將邀請諾貝爾級名人介紹日本研發能量。

同時邀請東京大學藤岡洋教授來台，主講當前日本化合物半導體產業概況，國科會次世代化合物半導體專案計畫召集人進行專題演講。

此外，矽光子技術應用成果正逐漸展現，「Chiplet矽光子技術研討會」也是產學研界人士熱烈報名參與的活動之一。

主辦單位指出，台北國際光電周同時也是一個促進業界交流和合作的平台，展商和參與者將有機會進行商務洽談，建立業務夥伴關係，拓展市場，將有助於推動光電技術的商業化應用和產業的發展。

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