微軟推新品 主打AI創新體驗

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台灣微軟4日宣布，將推出高效筆電Surface Laptop Studio 2、Surface Laptop Go 3、以及二合一裝置Surface Go 4。台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，這次新產品將展現微軟在AI領域的各種創新體驗，滿足不同產業和職位的多種需求。

微軟指出，Surface Laptop Studio 2是目前最強大的Surface筆記型電腦，採用第13代Intel Core處理器，根據需求提供NVIDIA GPU選項，加速處理工作流程，將會成為工程師進行機械設計、設計師編輯圖片，以及開發人員打造應用程式的理想工具。

走輕薄路線的Surface Laptop Go 3，可以在外出時提供高效的工作環境，搭載Intel Core i5處理器，效能提升88％，電池續航力長達15小時。

Surface Go 4則是第一線工作人員的最佳利器，例如醫療、零售、餐飲業者。怡和餐飲集團在台灣經營的肯德基與必勝客兩品牌，已經導入Surface Go系列產品。

陳慧蓉強調，微軟這次推出的Surface系列產品除了在效能、續航力及資安上的升級，更完美展現了微軟在AI領域各種創新體驗，能夠滿足不同產業和職位的多種需求，無論是需要高行動力和多功能性的前線工作者，還是有圖形或影像需求的開發者和創作者，全新Surface賦能每一位工作者可以高效完成工作並隨時揮灑創意，發揮其價值。