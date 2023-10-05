工研院攜專家 盼打造虛擬電廠生態鏈

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工研院舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，號召日本東芝能源系統株式會社、台電等國內外專家，分享虛擬電廠的實務經驗與案例，期盼透過互相交流，打造虛擬電廠完整的生態鏈，進而成為臺灣未來重要新興電力來源，幫助供電穩定並提升電網韌性。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，虛擬電廠是可以協助穩定供電、提高電力系統韌性的技術選項。工研院長期以來協助政府及台電開發虛擬電廠技術，使用聚合商模式整合多元負載與分散式能源，現正在量販店進行技術驗證。

另外，也運用智慧家電及班班有冷氣的校園能管ADR，讓住商冷氣也可成為穩定電力供需要角，且讓參與的用電戶得到回饋，工研院與台電合作的這些虛擬電廠實證案例，讓台灣需求面管理方案更能蓬勃發展，電力系統更具調整彈性，並協助達到高再生能源占比下的穩定電網目標。

工研院院長劉文雄表示，過往在電力供需上，多是由供電方盡可能滿足用電方需求，但隨著再生能源、儲能等新興科技導入，用電戶已從純Consumer（消費者）轉換成Prosumer（產消者）角色，可透過虛擬電廠等方式為電力盡份心力。所謂虛擬電廠是指將多個分散能源，例如再生能源、儲能、需量反應等，整合成為可調控的電力，以「螞蟻雄兵」之力幫助供電穩定。以德國Next Kraftwerke為例，該公司整合超過1萬個分散能源，市場版圖涵蓋歐洲等八國，提供電量超過9800MW，近約九座大型電廠發電量。日本近年積極投入虛擬電廠發展，在2019年時進入虛擬電廠起飛元年，國內外產業踴躍投入，包括日本國內大廠東芝就與東京電力合作虛擬電廠的建置，國外則吸引義大利、德國等廠商進行技術合作。

台電副總經理吳進忠表示，台電所推出的虛擬電廠服務，主要整合的資源包括用戶需量反應、自備發電機及儲能系統等，均可依其特性自由彈性報價，由電力交易平台進行最佳化作業排程，配置虛擬電廠資源於調度日的使用時段與使用量，以因應再生能源變動性，並且提高系統調度彈性。