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土地成交凍 Q4恐跌10年新低

建商減碼購地，Q3年減3成，全年面臨1,000億元關卡保衛戰

●戴德梁行董事總經理顏炳立指出，房市賣方價格高高掛、買房則不追價，使得成交量縮。圖／蔡惠芳
●戴德梁行董事總經理顏炳立指出，房市賣方價格高高掛、買房則不追價，使得成交量縮。圖／蔡惠芳

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近年各季土地交易金額
近年各季土地交易金額

受到政策斷金流衝擊，建商不但減碼購地，更不再追價，讓土地市場面臨急凍。最新統計顯示，第三季全台土地僅成交382億元、年減3成，累計前三季770億元、年減45.3％，與兩、三年前動輒突破3,000億元的天量相比，呈墜崖式重挫。市場專家悲觀預期，第四季有可能再探底，交易金額將量縮到近十年新低，全年恐將面臨1,000億元關卡保衛戰。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達4日表示，第三季土地交易量總算擺脫前兩季的沉寂，來到382億元，相當於上半年的總和，但相較於近十年單季平均交易量485億元的水準，還是顯得低迷，顯示土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資的方向不變。

楊長達表示，近十年土地交易金額的最低點是2016年的892億元，今年前三季土地交易金額為770億元，全年是否改寫新低紀錄，第四季市況成為重要關鍵。

戴德梁行調查指出，第三季單筆達40億元以上的土地交易，尚有台北市石牌商圈及台中市北屯區兩宗商業土地，但第四季目前看來尚無此等規模的指標性土地標案。由於國內大選前後及國際政經局勢仍充滿變數之際，建商多所顧慮下，預期第四季的土地交易金額亦難突破200億元，因此全年土地市場成交金額要突破千億元大關，頗有難度。

楊長達分析，從地價指數來看，今年土地交易量雖大幅萎縮，但住宅、商業、工業地價仍溫和上漲，也並未看到後勢有下跌跡象。而建商最擔心的營建成本，儘管營造工程物價指數從年初至今始終維持在132～133，相對於2015年底的100，無重大波動，但國際升息趨勢仍未停歇，因此減緩土地儲備量。依目前營建成本為基礎評估都市更新及捷運聯開案，將是建商面對目前市場氛圍的穩健策略。

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