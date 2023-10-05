顏炳立：今年房市就像不可能的任務

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戴德梁行董事總經理顏炳立4日表示，「今年房市，就像自己是湯姆克魯斯，因為在執行『不可能的任務』嘛！」在政策一波波打房下來，今年房市大勢已去！至於明年，則還沒利空出盡，若買方不追價、賣方不降低，還是不易成交，顏炳立直言，「價跌10％，才會見量」。

顏炳立4日主持戴德梁行第三季商用不動產市場季報發表會，一開場就重申今年初所講，今年是「狡兔追月，黯淡的月！」目前這個格局沒有改變，量再縮、價緩跌，市場由金流決定。

顏炳立表示，現在看市場，大家會比較保守，有人問，明年會利空出盡，有這麼樂觀嗎？我認為，應該是要打個問號。

顏炳立表示，最近有些人說政策打房無效，其實不是沒效，而是正在醱酵；房市被政策連年圍毆，爬起來、被摸一摸頭（指推出新青年安心成家房貸政策），再繼續毆；房價雖感覺不出明顯下跌，但不代表沒有跌，只是緩跌而已。

顏炳立預期，第四季量、價、買氣都收斂，等量、等價、等緩跌；價跌10％，才見量。

顏炳立表示，現在拋售壓力未到，所以現在市場是緩跌的；不過只要利率一升到5％，「市場就再見了！」

顏炳立說，現在預售案的銷售期正在拉長，證明打防政策是有效的！今年是「熊比牛大，兔難追市」，所以兔年大勢已去！顏炳立認為，明年大致會維持今年走勢，因為政策若不鬆綁，市場是不變的。