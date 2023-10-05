遠東SOGO董事長 黃晴雯 獲頒最佳企業領袖獎

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遠東SOGO百貨董事長黃晴雯近期獲台灣英僑商會（BCCT）頒予「優良企業貢獻獎」；黃晴雯以長期深耕永續，帶領SOGO百貨轉型創新，締造年營收逾480億元新高成績與最高企業價值，榮獲「最佳企業領袖獎」，成為該獎項設置以來，獲得此殊榮的零售第一人。

黃晴雯2007年底接任遠東SOGO百貨董事長，迄今已16個年頭；從媒體轉戰零售，以女性的柔性管理實力，逐步引導原本只著重營收的百貨公司，結合核心職能、發揮通路影響力，成功將SOGO從「百貨金雞母」，進階成為締造諸多國內及亞太第一的「永續模範生」，16年更率SOGO團隊榮獲國內外逾160個獎項，這其中包括今年ESG企業永續獎「公益推動楷模獎」、及疫情嚴峻時期陸續獲得台灣企業永續獎（TCSA）、全球企業永續獎（GCSA）等肯定。

除了推動永續經歷豐富，黃晴雯更勇於改革創新，包括率先同業棄用一次性與美耐皿餐具，疫情期間，引領遠東SOGO突破困境、全面改裝，與廠商共體時艱、開創新商模，提供員工疫苗獎金、優於法令的防疫補貼措施，並進一步帶領團隊在疫情嚴峻時期，連續二年逆勢創造周年慶新高業績，並進而挹注去年全年業績創新高紀錄。

也因為在零售百貨界的屢屢開創之舉，使得黃晴雯在2018年成為台灣女性獲得「亞洲頂尖永續超級女性」（Asias Top Sustainability Superwomen）的第一人，2023年獲台灣英僑協會「最佳企業領袖」獎，也是國內零售第一人。黃晴雯說，帶著團隊自2015年起推動企業永續時，勉勵同仁「路走對了，就不怕遠」，並與各學校、公協會共勉「良善，是絕對不會失敗的投資」，其所帶領的遠東SOGO，即是將EPS與ESG兼容並蓄、永續經營的典範。