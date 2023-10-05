六福搶人留才 啟動員工持股信託

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六福旅遊集團為搶才及留才並邁向永續經營，4日宣布自10月起啟動「員工持股信託」計畫，開放集團旗下所有公司員工，包含長期計時人員參加，員工可從每月薪資中提撥固定金額定期投資六福股票，六福也將依照不同職級和績效提撥每月最高50％的相對應提存金額，不僅可協助員工儲蓄理財，也有效連結員工利益與企業績效，吸引優秀人才投入並提升員工穩定度，留住關鍵人才，與員工共榮共好。

存股當道，也是許多小資族選擇額外加碼退休金的方式，六福集團人資處資深經理林凱智表示，員工持股信託採員工自主申請加入制，此舉對同仁及公司來說是雙贏，讓同仁感受到公司的額外投入，並願意和公司一起成長。

六福集團目前有近800名員工，其中包含近700位正職及上百位實習生、長期計時人員。林凱智表示，六福集團的員工持股信託方案，只要通過試用期員工就可加入，更領先業界提供實習生及長期計時人員也可參與員工持股信託方案，希望與員工共榮共好。

六福集團啟動「員工持股信託」後，預估每年將提撥近千萬元，其中六福村約占600萬元。

林凱智表示，六福長期致力ESG，注重同仁的薪資福利保障，除員工持股信託外，員工免費供餐、免費制服清洗、六福村員工免費入園及家庭日都是很受員工歡迎的。

此外，每年還有年終獎金、績效獎金、激勵獎金、飯店住宿餐飲優惠、六福旗下各關係企業相關優惠、中高齡彈性工作規劃、穩定的培訓及升遷管道，保障同仁工作與生活平衡，打造穩定及多元友善的職場環境。