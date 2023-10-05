電動機車大戰 光陽Ionex 拚拿20％市占

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電動機車市場雙雄爭霸，火藥味十足，繼Gogoro於3日舉辦生態系網絡布建說明會後，光陽Ionex於4日隨即發布電動機車銷售成果，更直接開嗆Gogoro今年市占下滑至不到70％，反觀Ionex前九月累積領牌9,153輛，較去年同期大幅成長逾9成，市占率也自去年的4.9％擴大至15.9％，喊話今年要挑戰突破20％。

隨著進入第四季購車高峰，光陽4日也宣布推出iOne系列電動機車新改款，配合汰舊換新補貼後，維持同級車價最低2.98萬元起的價格優勢，部分車型可搭配12個月免費騎到飽資費方案及18個月資費折抵499元，另也加碼提供五星飯店住宿券等購車禮。

此外，因應Gogoro預告10月底將會推出全新機種，光陽不甘示弱，也透露最遲明年初推出全新機種，將提供更多元、更能滿足車主需求的電動機車款。

對於今年電動機車整體市占率下滑，光陽分析，電車市場在走出一開始的新鮮熱潮後，原就預期已無法再有爆炸性成長，因此各廠必須再推出更具吸引力的新一代產品。

但相較於整體電車市場及其他品牌業績下滑趨勢，光陽指出，Ionex今年以來銷量續增，前九月銷量幾乎較去年同期倍增，市占率更大幅拉高至15.9％，顯示市場對於Ionex電動機車愈來愈肯定。

光陽暑假推出燃油機車GP125促銷案成功點燃市場買氣，這次為提升Ionex市占，也複製GP125的促銷模式，除推出「10吋」改款新車及全新車色，並提供更多元的資費方案，推動服務通路「油電合一」店型升級，擴大促銷等戰略，以年底前搶占電車20％市占率為目標。